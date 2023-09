Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 23 settembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 23 settembre 2023

Josie non riesce a credere che Paul si sia davvero innamorata di lei! Al settimo cielo, la ragazza chiede al suo amato come intende comportarsi con Constanze e lui le promette di lasciare la fidanzata il prima possibile. A causa di un impegno di lavoro, però, la von Thalheim passa la notte lontana dal Fürstenhof e così la conversazione viene rimandata…

André finge di fronte a Werner di volersi riconciliare per riavere il suo vecchio lavoro. Quando Saalfeld scopre che il fratello si sta comportando così solo perché non ha ereditato nulla, decide però di impartirgli una lezione…

Paul non sopporta la lontananza da Josie e invita quest’ultima a trascorrere una notte romantica in una baita. La serata va per il meglio, ma poi la Klee capisce di non poter fare l’amore con Lindbergh fino a che quest’ultimo è ancora impegnato con Costanze.

Gerry non riesce a credere che Merle gli abbia mentito, ma decide comunque di perdonarla dietro consiglio di Erik. Benché felice, la ragazza capisce di dover affrontare il suo problema con la gelosia.

Max e Vanessa si rendono conto di non avere il denaro necessario per completare la ristrutturazione del loro appartamento. E così il ragazzo decide di partecipare ad una competizione di mountain bike, con conseguenze inaspettate…

Paul e Josie rientrano al Fürstenhof dopo la loro notte in baita. Nonostante i loro sforzi, i due non riescono a nascondere i reciproci sentimenti, finendo per far insospettire Henning. A quel punto Paul capisce di dover lasciare Constanze il prima possibile.

Merle spiega a Gerry di voler affrontare un percorso di terapia lontana da Bichlheim per superare la propria gelosia: solo così potranno vivere felici insieme. E così la Finow lascia il Fürstenhof per qualche settimana…

Michael è sempre più a disagio in presenza di Carolin e chiede aiuto ad André per cacciare di casa la donna. L’impresa si rivela però più difficile del previsto…

Prima che Paul possa lasciarla, Constanze ha un incidente d’auto e viene ricoverata in ospedale. Lindbergh si precipita ovviamente al suo capezzale, dimenticandosi di avvisare Josie…

Durante la sua gara di mountain bike, Max finisce per immortalare casualmente con la sua fotocamera da casco un incontro sospetto tra Ariane ed uno sconosciuto…