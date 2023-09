Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 7 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 1 a sabato 7 ottobre 2023

Paul e Josie soffrono per la loro lontananza. Pur sapendo che la sua amata ha giustamente deciso di prendere le distanze, Lindbergh le chiede di raggiungerlo in una baita romantica. I due non si accorgono che Henning li sta ascoltando…

Il piano di André di far allontanare Carolin fallisce. A quel punto Michael capisce che l’unica soluzione è confessare alla sua amata la verità: si è innamorato di lei!

Josie crea un dessert assolutamente eccezionale per il suo corso di pasticceria. Peccato solo che Alfons finisca per mangiarselo prima che la ragazza possa presentarlo…

Paul riesce a depistare Henning. Quando però la sera si reca alla baita romantica nella speranza che Josie lo raggiunga, Lindbergh si imbatte proprio nel cugino di Constanze! E ora?

Carolin è mortificata nello scoprire la situazione in cui ha involontariamente messo Michael e promette a quest’ultimo di lasciare immediatamente il suo appartamento. Come per miracolo, proprio in quell’istante la donna riceve un’offerta di lavoro da Werner.

Durante il suo interrogatorio in carcere Ariane ha un crollo nervoso e finisce per ripensare alla sua relazione con Erik. Disperata, la donna scrive una lettera al suo ex….

Paul trova ancora una volta una scusa plausibile per giustificarsi di fronte a Henning. Ciononostante, quest’ultimo è sempre più sospettoso e mette sotto torchio Shirin.

Dopo il mancato attentato di Ariane, Alfons prova a riportare la calma tra i dipendenti del Fürstenhof. Nel frattempo i giornalisti sono alla caccia di informazioni e si imbattono in Yvonne…

Mentre André decide di fare visita a Bettina in Francia, Gerry pensa di sorprendere Merle e andarla a trovare ad Amburgo. Erik sconsiglia all’amico di interrompere la terapia della fidanzata, ma lui ascolta invece i consigli di Carolin…

Shirin non vuole più dover mentire a Henning e prega Josie di dire a Constanze le verità.