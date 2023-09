Tempesta d’amore: Ariane chiede a Constanze di tradire Paul e Christoph! | Anticipazioni italiane

Fare patti col diavolo comporta dei rischi… e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa si troverà infatti di fronte ad un dilemma morale non indifferente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze difende Ariane

Sono ormai due anni che continua la guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Una guerra che sta inevitabilmente coinvolgendo altri personaggi… a partire da Paul (Sandro Kirtzel) e Constanze!

Mentre Lindbergh è alleato con Christoph e sta lui stesso subendo le conseguenze degli intrighi della dark lady, la von Thalheim ha invece deciso di difendere la criminale in tribunale pur di far fare un salto di livello alla sua carriera. Una decisione che fino ad ora l’ha ripagata…

A parte qualche discussione col fidanzato, Constanze ha infatti ottenuto dei benefici tangibili dalla sua alleanza con Ariane, tanto da venire assunta in un importantissimo studio legale. Purtroppo, però, non è finita qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane chiede a Constanze di spiare Christoph

Tra qualche giorno la von Thalheim scoprirà infatti che i suoi superiori non sono soddisfatti di lei e cercherà disperatamente un modo per fare colpo. E qual modo migliore se non un grosso caso giudiziario?

Ebbene, quando Ariane lo scoprirà, non si lascerà sfuggire l’occasione di usare l’ambizione della giovane avvocatessa a proprio vantaggio e farà a quest’ultima una proposta: la aiuterà ad ottenere un caso di prima categoria se lei in cambio le passerà informazioni riservate su Christoph!

Grazie alla sua relazione con Paul ed al rapporto lavorativo con Saalfeld, la von Thalheim ha infatti accesso a dati sensibili sull'albergatore. Ma Constanze sarà davvero disposta a mettere in pericolo la sua reputazione e tradire la fiducia di Christoph e Paul per la carriera?