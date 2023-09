Tempesta d’amore: Merle calunnia Shirin! E Gerry… | Anticipazioni italiane

Si dice che in guerra e amore sia tutto possibile… e Merle Finow (Michaela Weingartner) lo prenderà alla lettera! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza ricorrerà infatti a mezzi decisamente discutibili pur di proteggere la sua relazione con Gerry Richter (Johannes Huth). Una decisione che rischierà di costare cara… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Shirin si ritrovano

Da quando ha conosciuto Gerry, Merle ha finalmente capito cosa significhi amare una persona di cui ci si può sempre fidare. Peccato solo che ciò non sia bastato per mettere a tacere la gelosia patologica della ragazza…

Da quando ha scoperto il passato tra il suo amato e Shirin (Merve Çakır), la Finow è infatti diventata ossessiva, arrivando ad accusare la Ceylan di volerle rubare il fidanzato e costringendo di fatto quest’ultimo a chiudere i rapporti con l’amica.

Come sappiamo, la decisione di Gerry sta facendo soffrire terribilmente sia Shirin sia lo stesso Richter. E così Henning (Matthias Zera) – non potendo più tollerare il dolore della compagna – riuscirà a far riappacificare i due (ex) amici. Tutto risolto? Inutile dire che la risposta è no…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle mente a Gerry per separarlo da Shirin

Quando Gerry spiegherà a Merle di aver ricucito i rapporti con Shirin, lei inizialmente proverà ad essere comprensiva e a prendere con filosofia la decisione del suo amato. Dopotutto, sa benissimo che il giovane Richter non è in grado di mentire! Purtroppo, però, la gelosia non segue la ragione…

Come segno di buona volontà, la Finow organizzerà addirittura un’uscita a quattro con Gerry, Henning e Shirin. Le basterà però vedere la complicità tra quest’ultima ed il suo amato per distruggere i suoi buoni propositi…

Sarà così che – folle di gelosia – Merle prima aggredirà Shirin intimandole di tenersi lontana da Gerry e poi dichiarerà di fronte a quest'ultimo che la Ceylan le ha intimato di chiudere la loro relazione! E a quel punto Gerry si troverà tra due fuochi…