Tempesta d’amore: Michael cade in tentazione con Carolin! | Anticipazioni italiane

Momenti particolarmente difficili sono in arrivo per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel medico del Fürstenhof dovrà infatti confrontarsi con la sua crescente attrazione nei confronti di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! Una sfida che lo metterà a dura prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael innamorato di Carolin

Dopo la fine del suo burrascoso matrimonio con Natascha (Melanie Wiegmann), Michael ha finalmente trovato la felicità al fianco di Rosalie (Natalie Alison)… o almeno così credeva! Da quando nella sua vita è ricomparsa la sua vecchia amica Carolin, infatti, il medico si è trovato di fronte a dei sentimenti mai del tutto svaniti…

Come sappiamo, la Lamprecht è giunta a Bichlheim nella speranza di venire assunta al Fürstenhof, ma purtroppo l’impiego è sfumato a causa della fedina penale sporca della donna. Proprio quando quest’ultima era ormai pronta ad andarsene, però, Rosalie ha deciso di offrirle sia un lavoro che una casa!

Al settimo cielo, Carolin ha dunque iniziato a lavorare nel Café Liebling – di cui, come sappiamo, la Engel è proprietaria – e a convivere con Michael. Peccato solo che – a insaputa di tutti – il medico si sia di nuovo innamorato di lei!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael tentato da Carolin

Sopraffatto dalla situazione, Niederbühl proverà in tutti i modi ad evitare la Lamprecht: un’impresa particolarmente difficile visto che la donna vive nel suo appartamento. E così, pur di non cadere in tentazione, il medico passerà la maggior parte del tempo nel suo studio al Fürstenhof. Nemmeno questo, però, lo salverà…

Il destino vorrà infatti che Carolin si presenti da lui per una visita ortopedica in seguito ad un infortunio sul lavoro. Una situazione che metterà Michael in grandissimo imbarazzo! Non sapendo come controllarsi, il medico proverà in ogni modo a evitare di visitare la sua amata, ma alla fine dovrà cedere e ci vorrà tutto il suo autocontrollo per non lasciarsi trascinare dall’attrazione che prova per la donna.

Inutile dire che il comportamento del dottore stupirà non poco Carolin, che però non sembrerà capire la vera ragione dietro alle stranezze dell’amico. Ciononostante, a Michael sarà ormai chiaro di dover prendere una decisione drastica… Seguici su Instagram.