Tempesta d’amore: Michael decide di cacciare Carolin (con l’aiuto di…) | Anticipazioni italiane

Si dice spesso “lontano dagli occhi lontano dal cuore”… ma funziona davvero? È quello che spererà Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il bel dottore proverà a trovare una soluzione al suo problema sentimentale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael tentato da Carolin

Una bella casa, una fidanzata che ama e il lavoro dei suoi sogni. La vita di Michael era perfetta… almeno fino a quando non è arrivata Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! Ex compagna di studi del medico (di cui era segretamente innamorata), la donna è infatti ripiombata a sorpresa nella vita di quest’ultimo quando si è presentata a Bichlheim nella speranza di un lavoro al Fürstenhof. E da quel momento nulla è stato più come prima…

Inizialmente felice di aver riallacciato in contatti con lei, Michael si è infatti ben presto reso conto di essersi innamorato! Dei sentimenti che hanno messo il medico in una situazione decisamente complessa, specialmente perché Rosalie (Natalie Alison) ha fatto subito amicizia con Carolin, al punto da offrire a quest’ultima di convivere con loro.

Inutile dire che la costante vicinanza con la Lamprecht sarà una tortura per Niederbühl, che penserà bene di risolvere la situazione passando la maggior parte del suo tempo nello studio medico del Fürstenhof. Basterà però che Carolin si presenti da lui per una visita per indurre l’uomo in tentazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael chiede aiuto ad André per cacciare Carolin

In profondo imbarazzo, Michael riuscirà a fatica a mascherare i propri sentimenti, chiudendo il prima possibile l’incontro con quella scomoda paziente. Ciononostante, l’accaduto gli farà capire di dover agire prima che la situazione gli sfugga di mano.

Determinato a limitare il più possibile i contatti con Carolin, il medico si renderà conto di dover fare in modo che quest’ultima lasci il prima possibile il loro appartamento. Peccato solo che Rosalie non ne voglia sapere di cacciare la sua neo-amica…

Sarà così che Michael penserà bene di rivolgersi ad André (Joachim Lätsch), suo migliore amico nonché coinquilino. Senza rivelargli le vere ragioni della sua richiesta, il medico pregherà dunque il cuoco di trovare un modo per mandare Carolin fuori casa. Il piano funzionerà?