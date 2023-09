Tempesta d’amore: Michael scopre un oscuro segreto del passato di Carolin | Anticipazioni italiane

Quanto può cambiare una persona in vent’anni? Sarà quello che si chiederà Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando farà una terribile scoperta sulla sua vecchia amica Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Michael si ritrovano

Una grandissima sorpresa sta sconvolgendo la vita (ultimamente piuttosto monotona) di Michael! Nella vita del bel dottore è infatti ricomparsa una persona molto importante del suo passato: Carolin Lamprecht!

Compagni di studi, il medico e la donna si esibirono a lungo insieme in una band rock: un’esperienza che li portò ad avvicinarsi molto tanto che tra loro nacquero dei sentimenti. Sentimenti che però nessuno dei due ebbe mai il coraggio di confessare.

Da allora sono trascorsi ben due decenni senza alcun contatto. Ciononostante, quando si sono ritrovati improvvisamente l’uno di fronte all’altra, è sembrato che il tempo non sia passato. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin è stata in prigione

Inutile dire che la risposta è “no”! Durante questo lungo silenzio, sia Michael che Carolin si sono infatti sposati salvo poi veder naufragare i rispettivi matrimoni. E nel caso della Lamprecht la separazione dal marito sarà legata ad un terribile segreto…

La verità verrà alla luce quando Carolin si candiderà come istruttrice di equitazione al Fürstenhof. Benché impressionato dall’esperienza della donna, Werner (Dirk Galuba) noterà infatti un “buco” nel curriculum e chiederà spiegazioni. A quel punto la Lamprecht non vedrà altra soluzione se non confessare di essere stata un anno in prigione!

Inutile dire che Saalfeld resterà sconvolto da quella rivelazione e si rifiuterà di assumere Carolin. Lo shock maggiore, però, sarà quello di Michael, che non potrà credere che la sua onestissima amica si sia trasformata in una criminale.

Sarà così che la Lamprecht spiegherà di essere stata incastrata dall’allora marito: a sua insaputa, quest’ultimo contrabbandava opere d’arte e fece poi in modo di far ricadere la colpa su di lei. Michael crederà alla sua innocenza? E, soprattutto, la donna riuscirà a trovare un lavoro? Seguici su Instagram.