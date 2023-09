Tempesta d’amore: Paul decide di dichiararsi a Josie! | Anticipazioni italiane

Una notte in baita dopo una cenetta romantica: non c’è atmosfera migliore per una dichiarazione d’amore! Non c’è dunque da sorprendersi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) deciderà finalmente di confessare a Josie Klee (Lena Conzendorf) i suoi sentimenti. Qualcosa, però, andrà storto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie bloccati in baita

Per mesi è stato cieco tanto da legarsi ad una donna diversissima da lei, ma ora Paul ha finalmente capito che è per Josie che batte il suo cuore. Ma come comportarsi nei confronti di Constanze (Sophia Schiller)?

Non sapendo come affrontare la situazione, il ragazzo ha così pensato di sfuggire alla situazione andando a fare un’escursione in mountain bike nonostante il maltempo. Un’idea decisamente poco saggia…

Sorpreso da una tempesta, Lindbergh sarà infatti costretto a rifugiarsi in una baita romantica del Fürstenhof, dove si ritroverà di fronte niente meno che alla Klee! E a quel punto i due innamorati si vedranno costretti a passare insieme la notte…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul vuole dichiararsi a Josie

Dopo essersi goduti una deliziosa cenetta preparata per una coppia di ospiti dell’hotel, Josie e Paul si prepareranno per la notte tentando di ignorare l’atmosfera sempre più tesa. Alla fine, però, la Klee deciderà di rompere il silenzio e confesserà finalmente a Lindbergh di amarlo!

Convinta che lui non ricambi i suoi sentimenti, la ragazza pregherà il suo amato di non chiudere la loro amicizia, dicendosi pronta a mettere da parte ciò che sente. E a quel punto Paul capirà che è arrivato il momento di essere sincero…

Sarà così che il giovane uomo si preparerà a dichiarare a Josie il suo amore. Prima che le fatidiche parole possano uscire dalla sua bocca, però, Costanze comparirà a sorpresa nella baita! Dopo aver scoperto che il fidanzato era insieme alla rivale, la von Thalheim deciderà infatti di andare a “salvarlo” affrontando il maltempo.

La dichiarazione di Paul a Josie dovrà dunque essere rimandata, ma nulla potrà prevenire l'inevitabile…