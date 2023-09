Tempesta d’amore: Scatta la trappola contro Ariane! Ma Christoph rischia la vita… | Anticipazioni italiane

Per anni Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è sempre stata un passo avanti a loro… almeno fino ad ora! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i Saalfeld avranno infatti finalmente un vantaggio inaspettata sulla loro nemica giurata. E, inutile dirlo, non lo sprecheranno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: I Saalfeld scoprono il piano di Ariane

Per distruggere Christoph Saalfeld (Dieter Bach), Ariane Kalenberg non si fermerà di fronte a nulla… neanche al sacrificio di vite innocenti! Ne avremo la riprova tra pochi giorni, quando i Saalfeld scopriranno il nuovo diabolico piano della crudele dark lady: far esplodere una bomba al fosforo nell’area benessere del Fürstenhof con l’intento di radere al suolo l’intero hotel.

Come sappiamo, è stato Max Richter (Stefan Hartmann) il primo a intuire cos’ha in mente la perfida donna per poi andare a informare i Saalfeld. Peccato solo che questi ultimi si troveranno a dover fronteggiare da soli il pericolo…

La polizia non crederà infatti alla segnalazione degli albergatori, almeno fino a quanto questi ultimi non troveranno l’ordigno piazzato dalla Kalenberg. Peccato solo che non ci siano prove sulle responsabilità di quest’ultima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: I Saalfeld tendono una trappola ad Ariane

Deciso a liberarsi della sua nemica giurata una volta per tutte, Christoph proporrà dunque di attirare Ariane in una trappola per costringerla ad ammettere le sue responsabilità. E per farlo l’uomo sarà disposto a rischiare la sua stessa vita…

L’uomo ricatterà infatti anonimamente la dark lady sostenendo di avere le prove del suo imminente attentato e dandole appuntamento al lago per il pagamento di un riscatto. Dopo essersi munito di giubbotto antiproiettile, Christoph attenderà dunque la sua nemica. Peccato solo che quest’ultima si presenterà armata di una pistola…

Ariane cadrà nella trappola e verrà finalmente smascherata? E, soprattutto, Christoph sopravvivrà? Seguici su Instagram.