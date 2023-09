Terra amara: la decisione di Yilmaz e Fekeli su Mujgan e Behice | Trama 13 e 14 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre 2023

Zuleyha riesce a salvare Kerem Ali e Mujgan dal fiume in cui erano cascati, sotto lo sguardo di Hayri che riporta subito racconta tutto a Demir. Zuleyha di conseguenza scopre che Demir l’ha fatta seguire nuovamente da uno dei suoi scagnozzi anche se le aveva promesso che non lo avrebbe più fatto. Yilmaz si rende conto che la vita di suo figlio è stata a rischio a causa di Mujgan e dunque la minaccia, ma Zuleyha interviene in difesa della dottoressa.

Yilmaz e Fekeli intendono far tornare Mujgan e Behice alla villa fino al divorzio, in modo da poterle controllare meglio. Fikret affitta segretamente una casa e scopre che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar Yaman.