Terra amara: Yilmaz e Zuleyha sognano ma poi… | Trama 18 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 18 settembre 2023

Yilmaz e Zuleyha fantasticano e sognano su quello che sarà di loro: dopo le nozze, vorrebbero abitare in una bella villa, ma nell’immediato lei vivrà insieme ad Adnan aspettando il divorzio; Leyla invece rimarrà con Demir e Kerem Alì con Mujgan. Il bell’incantesimo sta tuttavia per spezzarsi e Yilmaz viene chiamato da Nazire a causa di un infortunio a Kerem Ali. L’uomo, nel raggiungere il figlio, ha un terribile incidente d’auto. Saniye non fa mistero della sua insofferenza per Sevda. Rasit dona a Fadik un anello di fidanzamento. Seguici su Instagram.