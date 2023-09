Terra amara: addio Yilmaz | Trama 22 e 23 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023

Le cose per Yilmaz sembrano migliorare e tutti ne sono sollevati, a parte Behice. Demir e Yilmaz si parlano senza più il rancore del passato e sanciscono un patto promettendosi reciprocamente di badare l’uno alla famiglia dell’altro se uno dei due morisse.

Fekeli aggiorna i notabili di Cukurova sulla salute di Yilmaz e dichiara platealmente che, d’ora in avanti, Demir sarà come un figlio per lui. La faida tra le due famiglie sembra essere finita. Gaffur annuncia a Gulten e Cetin di volersi trasferire in Germania. Zuleyha resta a vegliare su Yilmaz, che però si aggrava ulteriormente e muore dopo aver per l’ultima volta confessato il suo amore a Zuleyha.

Zuleyha, Mujgan e Fekeli vanno in obitorio a vedere il corpo di Yilmaz: ognuno di loro si prende un momento per congedarsi da lui. Prima delle esequie, Behice si sloga una caviglia e quindi non può più partecipare al funerale. Questo scatena il gossip di Sermin e Fusun, le quali sospettano che la donna non abbia presenziato perché in realtà è contenta per la morte di Yilmaz. Infatti, in seguito alla sua morte, Mujgan potrà ora ereditare una grande fortuna. Demir intende accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di Yilmaz e Fekeli lo invita a rimanere, dicendogli che ormai lo considera come un figlio.