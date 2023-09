Terra amara: Demir invita Zuleyha a restare | Trama 25 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 25 settembre 2023

Zuleyha sta molto male per la morte di Yilmaz. Demir cerca di starle accanto ma lei, per difendere la reputazione di suo marito, vorrebbe lasciare la tenuta. Comunque, Demir la invita a restare. Intanto, la spontaneità dei piccoli Uzum e Adnan colpisce tutti. Anche Mujgan soffre per la morte di Yilmaz, ma nel frattempo Behice è interessata a garantirsi il proprio benessere economico. Fekeli cede il controllo delle attività di Yilmaz a Fikret, che ormai considera come se fosse suo figlio.