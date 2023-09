Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 26 settembre 2023

Gaffur è sempre più intenzionato a partire per la Germania. Fadik ha paura che Sevda intenda sbarazzarsi di lei e di Rasit, di conseguenza è preoccupata per la partenza di Gaffur. Quest'ultimo e Saniye ne parlano a Demir, che vive questa scelta come un affronto alla sua benevolenza. Sevda lo aiuta però a riflettere e così Demir riconosce a Gaffur gli sforzi e il lavoro di tanti anni.