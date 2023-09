Terra amara: Demir vede Umit per la prima volta | Trama 27 e 28 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2023

È trascorsa una settimana dalla morte di Yilmaz. Fekeli intende celebrare questa ricorrenza alla moschea, ritenendo che in casa Zuleyha sarebbe a disagio a causa di Mujgan. Quest’ultima non accoglie bene la notizia, ma viene rimproverata da Behice, che non intende rischiare problemi con l’eredità. A Istanbul, Gaffur scopre di essere stato ingannato: chi doveva garantirgli un lavoro in Germania ha bluffato, si trattava di truffatori.

Gaffur, facendo finta di provare "nostalgia di casa", torna alla tenuta Yaman e al lavoro. Tre mesi dopo, Zuleyha decide di diventare la nuova signora di Cukurova al posto della defunta Hunkar. Conosciamo un nuovo personaggio: Demir vede per la prima volta Umit, un'affascinante quanto misteriosa ragazza. Fikret vandalizza la tomba di Adnan Yaman.