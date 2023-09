Terra amara, anticipazioni dal 10 al 16 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 10 a sabato 16 settembre 2023

Mujgan confessa di aver finto di essere incinta per costringere Yilmaz a rimanere con lei, scatenando la collera di quest’ultimo e di Fekeli. Yilmaz decide di trascinare Mujgan davanti a Zuleyha nel giardino della villa degli Yaman e davanti a tutti la costringe ad ammettere di aver mentito. Demir comprende così che l’amore tra Yilmaz e Zuleyha è ancora solido. Tornata alla tenuta di Fekeli, Mujgan deve affrontare anche sua zia Behice e si rende conto che neppure Fekeli è disposto a perdonarla questa volta. Zia e nipote vengono allontanate dalla tenuta e costrette ad andarsene senza Kerem Ali, malgrado Mujgan supplichi suo marito Yilmaz di lasciarle il figlio. Mentre vengono portate ad Istanbul dagli uomini di Yilmaz, però, Fekeli interviene e decide di far rimanere le due donne a Cukurova.

Yilmaz riabbraccia Kerem Ali e rivela il suo piano di fuga a Nazire, che tenta di dissuaderlo. Fekeli sistema Mujgan e Behice in un alloggio a Cukurova, ma vieta loro di avvicinarsi a Yilmaz, che, non accettando la scelta del padre, si rifiuta di far vedere Kerem Ali a Mujgan. Fikret e Fekeli si recano in ospedale per rimproverare l’infermiera Neriman, che ha messo in giro il pettegolezzo sulla presunta relazione tra Fikret e Mujgan. Fekeli ne approfitta anche per rimproverare tutti i presenti che hanno alimentato il pettegolezzo, invece di soffocarlo. Zuleyha e Yilmaz si vedono di nascosto e Demir, non trovando la moglie a casa, la cerca ovunque: Gulten, Cetin, Rasit, Fadik, Saniye e Gaffur temono il peggio. Zuleyha torna a casa e rivela a Demir di aver incontrato Yilmaz perché lo ama. La reazione di Demir lascia sia Zuleyha che Sevda senza parole.

Zuleyha ha confessato a Demir di essere innamorata di Yilmaz. L’uomo si è mostrato molto comprensivo nei confronti della moglie. Zuleyha lo racconta a Yilmaz, che non crede nella buona fede di Demir e convince Zuleyha a mettere in atto la loro fuga. Rasit compra un anello per Fadik e lo nasconde in un vaso di fiori. La nonnina crede che sia un regalo per lei e se lo mette al dito. Rasit cerca di riprenderselo ma viene visto da Sevda, che crede di aver assistito a un tentato furto e licenzia Rasit.

Mujgan è distrutta perché Yilmaz non le permette di vedere Kerem Ali. Disperata, decide di rivolgersi a Zuleyha che, colpita dalla sofferenza di Mujgan, rapisce Kerem Ali e lo porta alla madre per un breve saluto. Mujgan però tenta di scappare con il figlio. Entrambi cadono in un fiume in piena e vengono trascinati via dalla corrente.

Zuleyha salva Kerem Ali e Mujgan dal fiume in cui erano caduti, sotto lo sguardo vigile di Hayri che riporta subito l’accaduto a Demir. Zuleyha quindi scopre che Demir l’ha fatta seguire di nuovo da uno dei suoi uomini mentre lui le aveva esplicitamente detto che non lo avrebbe più fatto. Quando Yilmaz scopre che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo da Mujgan, la minaccia, ma Zuleyha interviene in difesa della dottoressa.

Yilmaz e Fekeli decidono che è meglio far tornare Mujgan e Behice alla villa, così da poterle controllare ed evitare altri pericolosi comportamenti, fino al divorzio. Intanto, Fikret affitta una casa in segreto e scopre che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar Yaman.

Alla tenuta la tensione è palpabile. Saniye non accetta l’autorità di Sevda e si rifiuta di obbedirle. Sevda ne parla con Demir, il quale va su tutte le furie e riprende duramente Saniye. Quest’ultima è sconvolta e in quel frangente scopre grazie a Uzum che il marito Gaffur ha ricevuto una lettera dal Centro per l’Impiego nella quale viene autorizzato ad emigrare in Germania. Nel frattempo, dopo quanto accaduto con Mujgan, Fekeli accetta che lei e Yilmaz divorzino, purché Mujgan rimanga ad Adana in una casa da lui acquistata e che Kerem Ali resti a vivere col padre.

Mujgan non accetta di separarsi dal figlio e progetta di farsi trasferire in una piccola località dove fuggire col bambino. Anche Yilmaz e Zuleyha progettano la loro fuga e decidono di partire nel giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar.

A villa Yaman, Rasit sembra scomparso e nemmeno la sua amata Fadik sa dove sia finito. Di lì a poco lo stesso Rasit spiegherà a Fadik che è stato licenziato. Il giorno prima infatti, per farle una sorpresa, aveva nascosto nella serra un anello che è stato poi trovato da Azize la quale, pensando fosse un regalo per lei, lo indossa. Rasit cerca di riprendere l’anello, ma Sevda sopraggiunge e, pensando a un furto, lo licenzia. Saniye e Fadik così cercano invano di difendere Rasit, spiegando a Demir e Zuleyha l’accaduto. Zuleyha e Yilmaz preparano la loro fuga. Cogliendo l’occasione della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar, Zuleyha scioglie un potente sonnifero nella bevanda che lei stessa prepara e che tutti bevono. Durante la notte, mentre tutti dormono sotto l’effetto del sonnifero, Yilmaz e Zuleyha fuggono con i bambini.

Yilmaz e Zuleyha, nella notte, cercano di fuggire con i bambini nella speranza di potersi finalmente costruire una vita insieme, ma vengono fermati dalla polizia. Il Commissario avverte Demir, che va alla stazione di polizia a riprendersi i suoi figli Adnan e Leyla, e chiede a Zuleyha di tornare a casa con lui. Alla stazione di polizia, Yilmaz trova il padre Fekeli: l’uomo è furioso con lui per avergli portato via il nipote Kerem Ali senza dirgli nulla, e gli dice che non lo considera più suo figlio. Seguici su Instagram.