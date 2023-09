Terra Amara anticipazioni: Demir sorprende Zuleyha con un “regalo” per Adnan

Tra qualche mese, nelle puntate italiane di Terra Amara, arriverà per i telespettatori il momento di assistere ai festeggiamenti per il quarto compleanno del piccolo Adnan. Occasione in cui Demir Yaman (Murat Unalmis) avrà modo di sorprendere la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) con un regalo speciale indirizzato al piccolino…

Terra Amara, news: i festeggiamenti per il compleanno di Adnan

Zuleyha e Demir organizzeranno i festeggiamenti del compleanno di Adnan nel prestigioso circolo di Cukurova. Oltre alla nonnina Azize (Serpil Tamur), a Sevda (Nazan Kesal) e Sermin (Sibel Tascioglu), i coniugi Yaman inviteranno tutti i domestici della tenuta. Un invito verrà però rivolto anche a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e a Mujgan (Melike Ipek Yalova), in quanto madre di Kerem Alì, fratellastro di Adnan.

Anche se tutto filerà per il verso giusto, durante il party non mancheranno alcuni momenti di tensione. Ad esempio, deciderà di prendere parte alla festa anche Ümit Kahraman (Hande Soral), invitata da una Zuleyha ancora inconsapevole della tresca che ha avuto col marito Demir. In ogni caso, alla fine proprio Yaman saprà stupire tutti quanti con un regalo per Adnan pensato in onore del defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), ossia il padre naturale del bambino…

Terra Amara, spoiler: il regalo di Demir per Adnan

Eh sì: possiamo anticiparvi che Demir sarà andato all’anagrafe di Cukurova per cambiare il nome di Adnan; in pratica, l’uomo avrà chiesto al Comune di far sì che, da quel giorno stesso, il “figlioletto” si chiamasse Yilmaz Adnan Yaman. Una richiesta proveniente dal cuore capace di far commuovere Zuleyha, ma persino Ali Rahmet Fekeli e tutti i presenti.

Gesto “distensivo” con il quale Demir vorrà di fatto dare il via ad un nuovo inizio con la moglie Zuleyha, sempre più innamorata di lui. Un’iniziativa, quella di Demir, capace di far capire a Ümit che non ha più nessuna possibilità di ritornare con l’uomo. La magia si interromperà però a causa di una brutta notizia…

Terra Amara, trame: l’incendio alla tenuta Yaman

Nel bel mezzo della festa, Gaffur (Bulent Polant) irromperà al circolo e farà sapere a Demir che qualcuno ha incendiato le stalle della tenuta. Ovviamente, il responsabile di tutto quanto sarà Fikret Fekeli (Furkan Palali), ancora in cerca di vendetta ai danni del fratellastro Demir. La mossa di Fikret, decisamente azzardata, porterà dunque alla nascita di un piano ideato da Demir e Ali Rahmet per farlo uscire allo scoperto, ma questo aspetto lo approfondiremo in uno dei nostri prossimi post… Seguici su Instagram.