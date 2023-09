Terra Amara anticipazioni: Fikret non ha mai lasciato Cukurova

Fikret Fekeli (Furkan Palali) abbandonerà davvero la sua vendetta ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis)? La risposta arriverà nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. Ad un certo punto, l’uomo deciderà infatti di ritornare in Germania, col fine di mettere da parte l’astio provato per il padre Adnan, ma qualcosa gli farà cambiare idea…

Terra Amara, news: Fikret annuncia il suo ritorno in Germania

Se avete avuto modo di leggerci in precedenza, sapete sicuramente già che Fikret proverà dei veri e propri sensi di colpa quando lo “zio” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) verrà colto da un nuovo infarto. Si tratta di un malore che il buon imprenditore avrà quando troverà della dinamite nell’ufficio segreto di Fikret e temerà che con la stessa stia preparando una sorta di attentato in grado di uccidere Demir e altre persone.

Preso dallo sconforto, il cuore di Ali Rahmet non reggerà, mentre Fikret avrà modo di scoprire dalla “zia” Lütfiye Duman (Hülya Darcan) un particolare che non conosceva della madre Safiye. In pratica, grazie ad una missiva della sua mamma, Fikret scoprirà che la relazione tra i suoi genitori Safiye e Adnan è sempre stata consensuale e capirà che il suo odio verso i Yaman è sempre stato immotivato (visto che il padre non ha mai forzato la madre ad avere dei rapporti con lui come pensava).

Appena Ali Rahmet si riprenderà, Fikret sembrerà quindi deporre l’ascia di guerra contro Demir, a cui voleva far pagare le colpe del padre, e dopo aver salutato tutti quanti – Mujgan (Melike Ipek Yalova) compresa – annuncerà il suo viaggio in Germania…

Terra Amara, trame: Fikret non ha mai lasciato Cukurova!

Tuttavia, in quello stesso giorno, Demir farà qualcosa che indisporrà tantissimo Fikret: in pratica, grazie alla moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek), Yaman entrerà in possesso della lettera scritta da Safiye e deciderà di fotocopiarla a caratteri cubitali per spargere dei manifesti in giro per tutta Cukurova. Una mossa che Demir farà per dimostrare a tutti quanti che il padre Adnan non ha mai violentato Safiye, come invece Demir aveva sostenuto in precedenza in un annuncio stampato sul giornale.

Appena vedrà i manifesti, Fikret sceglierà quindi di annullare la partenza, ma non comunicherà la sua decisione né a Mujgan e né tanto meno agli zii Lütfiye e Ali Rahmet. L’uomo si nasconderà così per un periodo in un posto sicuro. Il “nascondiglio” non durerà però a lungo…

Terra Amara, spoiler: la nuova strategia di Fikret

Eh sì: qualche giorno più tardi, Fikret si recherà dalla dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), che sarà a sua volta arrabbiatissima con Demir per la decisione di salvare il suo matrimonio con Zuleyha interrompendo la relazione extraconiugale con lei, nonostante le tante promesse che le aveva fatto (compresa quella di divorziare dalla moglie).

Senza esitare, Ümit dirà quindi a Fikret di essere ancora disposta ad aiutarlo perché ha ormai compreso che Demir non ama nessuno se non se stesso, motivo per il quale è necessario fargliela pagare per tutto il male che le ha fatto. E, possiamo già anticiparvelo, la prima offensiva dei due alleati non tarderà ad arrivare…