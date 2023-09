Terra Amara anticipazioni: Mujgan si allea con Ümit contro Zuleyha!

La felicità ritrovata dai coniugi Demir Yaman (Murat Unalmis) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) a pochi mesi di distanza dalla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) non piacerà affatto a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la dottoressa stabilirà una sorta di alleanza con la collega e primaria Ümit Kahraman (Hande Soral) per mandare a monte il matrimonio della sua eterna rivale…

Terra Amara, news: Umit parla a Mujgan della sua relazione con Demir

In primis, è bene chiarire che la storyline si inizierà a delineare nel momento in cui Ümit confesserà a Mujgan di avere avuto una relazione extraconiugale con Demir, interrottasi nel momento in cui l’imprenditore ha deciso di lasciarla per dare una nuova possibilità alla sua unione con Zuleyha (anche per il bene dei piccoli Adnan e Leyla).

Ovviamente, la dottoressa Kahraman racconterà a Mujgan soltanto parte delle storia, evitando ad esempio di dirle che si è avvicinata a Demir su espresso ordine di Fikret, accecato dalla vendetta nei confronti di Demir poiché intento a vendicarsi ad ogni costo del padre Adnan Yaman, colpevole di non essersi voluto prendere cura né di lui e né della madre Safiye quando Musa, il fratello di Ali Rahmet (Kerem Alisik), li ha sbattuti entrambi fuori di casa…

Terra Amara, trame: Mujgan continua a non sopportare Zuleyha

Comunque sia, bisognerà continuare attenzione alla figura di Fikret perché, indirettamente, sarà proprio lui a riaccendere l’astio di Mujgan nei riguardi di Zuleyha. Il giorno in cui il giovane Fekeli sembrerà voler dire addio alla sua vendetta contro i Yaman per ritornare a vivere in Germania, Mujgan avrà modo di ripensare a quanto accaduto con lo stesso Fikret, di cui si sarà innamorata, e sottolineerà di non sopportare l’idea che Zuleyha sia nuovamente felice al fianco di Demir, dopo tutto quello che ha fatto passare al marito poiché ossessionata dall’ormai defunto Yilmaz.

Proprio per questo, Mujgan mostrerà a Ümit tutto il suo risentimento verso la Altun e le consiglierà di non arrendersi, se è davvero innamorata di Demir. Un consiglio a cui seguirà anche una proposta, dato che la Hekimoglu preciserà di essere disposta persino ad aiutarla a riprendersi Yaman…

Terra Amara, spoiler: Mujgan si allea con Ümit

Un “aiuto da amica” che Mujgan metterà subito in pratica: come? La risposta è semplice: approfittando di una visita che Zuleyha e Demir faranno ad Ali Rahmet per discutere sulle ultime azioni commesse da Fikret prima della partenza, la Hekimoglu aprirà indisturbata la macchina di Yaman e metterà sotto un sedile un braccialetto di Ümit, nella speranza che la Altun possa trovarle e scoprire che il marito l’ha tradita!

Insomma, ancora una volta, nonostante la morte di Yilmaz, Mujgan si intrufolerà nuovamente nella vita di Zuleyha. Anche se non è affatto detto che riesca ad accendere una crisi tra marito e moglie… Seguici su Instagram.