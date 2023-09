Terra Amara anticipazioni: Mujgan trova Gaffur a casa sua “come mamma l’ha fatto”!

Un esilarante momento, che sicuramente farà divertire tantissimo i telespettatori italiani di Terra Amara, metterà in guai seri Gaffur Taskin (Bulent Polat), visto che Demir Yaman (Murat Unalmis) deciderà di licenziarlo in tronco. E tutto ciò avrà a che fare con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e la casa che avrà ereditato dall’ormai defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Entriamo quindi nel vivo della storyline per capire meglio tutto quello che accadrà…

Terra Amara, news: Saniye ai ferri corti con Saniye

La storyline partirà nel momento in cui Saniye (Selin Yeninci) si troverà ad origliare un dialogo tra Gaffur e la sorella Gulten (Selin Genc) e scoprirà con estremo sgomento che l’uomo ha impegnato il terreno che Hunkar (Vahide Percin) aveva regalato alla parente.

La notizia farà andare in escandescenze Saniye soprattutto quando, una volta che verrà messo alle strette, Gaffur ammetterà di essere stato imbrogliato riguardo al lavoro che aveva ottenuto in Germania (se ricordate aveva infatti accettato di pagare un truffatore per ottenere, a suo dire, più velocemente un impiego). Saniye, quindi, si mostrerà fortemente delusa e lo caccerà di casa, costringendolo a dormire per diverse notte negli umili accampamenti dei lavoratori. Ad un certo punto, Gaffur si stancherà e, dato che Saniye non vorrà sapere di perdonarlo, troverà un’altra soluzione…

Terra Amara, spoiler: Mujgan trova Gaffur nudo a casa sua

Come vi abbiamo anticipato nell’apertura di questo post, Gaffur penserà bene di rifugiarsi a casa di Mujgan, ossia la stessa in cui hanno vissuto per un breve periodo Gulten e Çetin (Aras Senol) prima di essere cacciati dalla dottoressa. Una nuova sistemazione che l’ex capomastro nasconderà a tutti quanti, almeno finché non verrà beccato in difetto proprio dalla Hekimoglu.

In pratica, un giorno, Gaffur deciderà di fare un bagno rilassante nella casetta di Mujgan, adiacente alla tenuta di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Demir gironzolerà lì intorno con solo un asciugamano legato in vita. In quegli istanti, Mujgan entrerà nell’abitazione per un sopralluogo e andrà di matto appena si ritroverà Gaffur mezzo nudo e i suoi schiamazzi verranno notati da tutti i residenti della tenuta Yaman. Cosa che farà fare a Gaffur una vera e propria figuraccia di fronte alla stessa Zuleyha.

Terra Amara, trame: Demir licenzia Gaffur

Tuttavia, la brutta figura sarà soltanto la punta dell'iceberg per Gaffur, dato che Demir andrà su le furie appena scoprirà da Gulten tutto quello che è successo con Mujgan. Il risultato? Gaffur verrà licenziato in tronco, con Saniye che deciderà di non intercedere per lui, e dovrà lasciare la tenuta in fretta e furia. Bisogna dunque capire se anche stavolta Taskin riuscirà a farsi perdonare da Demir oppure se la sua disoccupazione durerà a lungo…