Un posto al sole: Damiano, c’è il colpo di scena? | Trama 12 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 12 settembre 2023

Martedì 12 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone dei rapporti che diventano sempre più tesi, un’apparenza che forse inganna, un piano nato male…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Peggiorano notevolmente i rapporti fra Rosa, gelosa di Viola. Intanto Viola parla dei suoi dubbi a Eugenio, ma non tutto è sempre come sembra. Per quanto Niko cerchi di mediare, Giulia non vuole dare seguito alle intenzioni di Franco e si occupa piuttosto della salute della cagnolina Bricca. In ansia per la sorella, Micaela organizza un piano per distrarre Manuela dallo studio e riportarla allo stile di vita Cirillo, ma le cose non sono destinate ad andare come previsto…