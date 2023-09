Un posto al sole: Lara deve limitare i danni | Trama 18 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 18 settembre 2023

Lunedì 18 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sanguigno confronto, una donna intenta a salvare il salvabile, una preoccupazione non da poco…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Dopo aver fatto pace con Marina, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) studia la strategia per affrontare Lara (Chiara Conti) che, intanto, deve trovare una maniera per limitare i danni. La gemella sembra non essere totalmente insensibile al fascino di Costabile (Antonio Fiore). Otello (Lucio Allocca) è preoccupato per la sua "bambina", mentre Guido (Germano Bellavia) affronta Massaro (Francesco Procopio) in un confronto "lacrime e sangue".