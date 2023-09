Un posto al sole: Diana, altro che Alberto! | Trama 22 e 25 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 22 e lunedì 25 settembre 2023

Venerdì 22 e lunedì 25 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una ricerca finora infruttuosa, una denuncia incombente e un ragazzo che vuole allontanare un pensiero scomodo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto corteggia ancora Diana ed è molto sicuro di sè; lei però sembra avere altre mire. Viola tuttora non accetta l’idea che Damiano possa essere colluso con la camorra. Rosa fa una scoperta sorprendente. Grazie anche all’ausilio di Niko, Giulia potrebbe ottenere qualche guadagno extra attraverso la Terrazza.

Nunzio si stordisce per allontanare il pensiero di Rossella. Diana decide di mettere alla prova Alberto per far venire fuori la sua vera natura. Triste per l'esito infelice delle ricerche di Ida e Tommaso, Ferri si lascia convincere da Marina a denunciare Lara proprio quando quest'ultima sta percorrendo una nuova pista che potrebbe portare al ritrovamento dei due…