Un posto al sole: Rosa prende una decisione che coinvolge Viola | Trama 28 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 settembre 2023

Giovedì 28 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una pace difficile, una donna in ansia e… una decisione!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Raffaele (Patrizio Rispo) sta per partire per Barcellona e Rosa (Daniela Ioia) è contenta di poterlo sostituire in qualità di portiera, ma lei continua ad essere in ansia per il destino di Damiano (Luigi Miele), tanto da prendere una decisione azzardata che coinvolgerà Viola (Ilenia Lazzarin). Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) prosegue il suo pressing su Ida (Marta Anna Borucinska). Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) riusciranno a far riconciliare Bice (Lara Sansone) e Sergio (Francesco Procopio)?...