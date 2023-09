Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023

Nunzio cerca di stordirsi e allontanare sempre di più il pensiero di Rossella. Alberto continua a corteggiare Diana, che decide di metterlo alla prova e far venire fuori la sua vera natura. Avvilito dagli esiti infausti delle ricerche di Ida e Tommaso, Ferri si lascia convincere da Marina a denunciare Lara proprio quando la donna sta battendo una nuova pista che potrebbe portare al ritrovamento di Tommaso.

Marina asseconderà Ferri nella sua decisione di temporeggiare prima di dare a Lara la stoccata finale; lo stratagemma messo in atto da quest’ultima per ritrovare Ida darà i suoi frutti. Gabbato da Diana, Alberto sfogherà la sua rabbia sia contro di lei che contro Clara e a nulla serviranno i tentativi di Niko per fargli avere uno sguardo più lucido su di sé. Nunzio, sempre più sotto pressione per le imminenti nozze di Rossella, cercherà una via di fuga proprio con Diana. Grazie all’aiuto di Raffaele, Giulia è pronta ad affittare una stanza della Terrazza attraverso un sito specializzato ma Renato non le renderà la vita facile.

Dopo aver ritrovato Tommaso e cacciato Lara dalla propria vita, Roberto si ritrova a gestire il delicato rapporto con Ida verso cui Marina nutre grande diffidenza. Malgrado Otello si opponga alla nomina di Rosa come portiera temporanea, Raffaele non demorde e individua un’altra possibile soluzione. Guido è sempre più insofferente alla presenza di Bice nella vita di Mariella.

Marina continua a non fidarsi di Ida. Roberto, deciso a tenere Tommaso con sé, farà alla donna una proposta che la metterà con le spalle al muro. Raffaele sembra aver trovato una soluzione per far assumere Rosa come sua sostituta. Mariella cerca di convincere Bice a perdonare Massaro. Il poliziotto, però, non sembra così scontento di aver ritrovato la sua libertà.

Con Raffaele in partenza per Barcellona, Rosa è contenta di poter prendere il suo posto nella Portineria di Palazzo Palladini, ma la donna continua ad essere angosciata per la sorte di Damiano, tanto da prendere una decisione azzardata che riguarda Viola. Roberto continua a fare pressioni ad Ida. Coinvolti nelle beghe matrimoniali di Bice e Sergio, riusciranno Guido e Mariella a farli riconciliare?