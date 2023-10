Beautiful: Deacon va da Taylor ma… | Trama 10 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 10 ottobre 2023

Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) intendono partire per Monaco. Deacon (Sean Kanan) fa visita a Taylor e capisce che la donna intende mettere distanza tra loro per via dell'ostilità di Ridge nei suoi confronti. Finn (Tanner Novlan) cerca di convincere Sheila (Kimberlin Brown) a lasciarlo andare, ma la Carter si vede ancora come la vittima della mancanza di compassione di Li (Noemi Matsuda) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Liam (Scott Clifton) fa visita a Bill (Don Diamont) per saperne di più sull'inaspettato gesto di generosità verso una sconosciuta…