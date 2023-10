Blanca 2: cast e trama della fiction di Rai 1

È stata la rivelazione della passata stagione di Rai 1, con ascolti record e la consacrazione di Maria Chiara Giannetta tra i volti più amati della televisione. Ora, Blanca è pronta a tornare in azione a partire da stasera (giovedì 5 ottobre), con sei nuovi episodi tratti dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Una seconda stagione che non solo porterà nuove e avvincenti indagini, ma consentirà al pubblico di seguire anche l’evoluzione della protagonista, sempre più coinvolta nel mondo della polizia e determinata a dimostrare il proprio valore a tutti, soprattutto all’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno)!

È importante sottolineare che questa serie rappresenta un’innovazione nel mondo delle produzioni televisive, essendo la prima al mondo a essere girata in olofonia. Questa tecnica di registrazione del suono a 360 gradi consente una riproduzione del suono simile a come lo percepisce l’orecchio umano.

E parliamo ora di trama. Nella nuova stagione verranno alla luce segreti inediti riguardo alla famiglia di Blanca, potenzialmente ancora più sorprendenti di quelli connessi alla tragica morte di sua sorella. Questi segreti non mancheranno di sconvolgere non solo la sua vita, ma anche quella di coloro che le sono più vicini. Una situazione che si complicherà ulteriormente poiché ora, essendo diventata una consulente per la Polizia, Blanca si troverà ad affrontare nuove ardue sfide sul fronte lavorativo. Sarà ancora una volta la figura di spicco nelle indagini condotte presso il commissariato di San Teodoro.

Al suo fianco ci saranno sempre il fedele Linneo, Lucia (Sara Ciocca), il cui ruolo nella vita di Blanca si intensificherà, il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola). Inoltre, ritroveremo anche i colleghi del commissariato, come Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno). La tensione sentimentale tra i due crescerà, soprattutto quando lui susciterà gelosia in Blanca con una nuova fiamma proveniente dal suo passato. E, infine, ci saranno ulteriori rivelazioni riguardo a Sebastiano (Pierpaolo Spollon), che mostrerà lati inediti della sua personalità.

Inoltre, nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella vita della protagonista, costringendola a confrontarsi con il suo passato e a fare delle scelte importanti riguardo alla sua identità. Ad esempio, nonostante la sua forte inclinazione per l’indipendenza assoluta, Blanca si troverà costretta ad assumere una collaboratrice domestica, poiché il suo nuovo ruolo di consulente le lascia poco spazio per gestire le faccende domestiche. Lei farà la sua scelta, optando per Elena (Michela Cescon), una donna di 50 anni con un segreto ben custodito.

Ogni episodio si concentrerà su un caso di indagine ambientato in uno dei caratteristici luoghi di Genova, offrendo una panoramica su mondi diversi e sui personaggi che li abitano, con un tocco di realismo e una spruzzata di commedia. In aggiunta alle intriganti storie autonome, si svilupperà un nuovo mistero per tutta la stagione.

Il commissariato sarà preso di mira da un enigmatico serial killer che seminerà il panico a Genova, provocando esplosioni in varie parti della città e coinvolgendo direttamente Blanca. Mentre il tempo scorre implacabile, la donna farà il possibile per proteggere coloro che le stanno a cuore.

In questa nuova stagione, Blanca scoprirà che colleghi, amici e amanti possono talvolta portarsi via un pezzo del suo cuore, conducendola chissà dove, al di fuori del suo controllo. Tuttavia, comprenderà che è solo abbracciando questo rischio che potrà veramente apprezzare la bellezza di ballare sotto la pioggia.

Tutti gli attori che hanno contribuito al successo della serie durante la prima stagione sono stati confermati, dunque oltre al trio Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon anche il resto del cast sarà nuovamente al centro dell’azione, ma a loro si uniranno nuovi volti come la già menzionata Michela Cescon nel ruolo di Elena, la collaboratrice domestica assunta da Blanca (che nasconde un segreto).

E ancora: Stefano Dionisi (Polibomber, un attentatore che sin dalla prima puntata prende di mira la Polizia); Chiara Baschetti (Veronica Alberici, un’avvocatessa che lavora nello studio legale della madre di Liguori nonché amica d’infanzia del nostro ispettore); Raffaele Esposito (Paolo Sivori, il capo della Digos che guiderà l’Unità di Crisi costituita per risolvere il caso di Polibomber). Infine, Carlo Sciaccaluga sarà Ivan Scarabotti, un giovane agente di Polizia che diventerà il bersaglio delle battute di Carità.

Alla regia troviamo Jan Maria Michelini per i primi tre episodi e Michele Soavi per gli altri tre. Il soggetto di serie è stato scritto da Francesco Arlanch, Mario Ruggeri (loro due anche head writers), Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri.