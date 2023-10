Il paradiso delle signore 8: ciao Adelaide | Trama 13 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 25 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 13 ottobre 2023

Adelaide (Vanessa Gravina) decide di lasciare Milano e comunica a Vittorio (Alessandro Tersigni) la sua decisione. Oltre a questo, nominerà una persona fiduciaria che si occuperà delle suo quote del Paradiso. Matteo (Danilo D’Agostino) inizia a lavorare in prova al grande magazzino milanese nel ruolo di contabile, dopo aver superato il colloquio.

Salvatore (Emanuel Caserio) è offeso con Alfredo (Gabriele Anagni) per aver mentito sull'uscita fatta insieme a Irene (Francesca Del Fa), Elvira (Clara Danase) e Tullio. Nonostante questo, il siciliano si ritrova solo con la venere e capisce che non riesce a dimenticarla. Adelaide convoca tutta la famiglia, Flora (Lucrezia Massari) e Marcello (Pietro Masotti) inclusi, per annunciare una grande novità.