Il paradiso delle signore 8: Marcello risentito, Umberto si scontra con lui | Trama 16 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 26 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 16 ottobre 2023

Adelaide (Vanessa Gravina) è partita per Ginevra e Marcello (Pietro Masotti) deve farsi coraggio nel vivere questa nuova situazione. Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi) tornano a vivere a Villa Guarnieri. Matteo (Danilo D’Agostino) inizia la sua settimana di prova al Paradiso delle Signore e le veneri rimangono affascinate dalla sua presenza. La Galleria Milano Moda intanto riceve una proposta di collaborazione dal console giapponese. Irene (Francesca Del Fa) ha qualche screzio con Alfredo (Gabriele Anagni) e Salvatore (Emnanuel Caserio) cerca di far ragionare l’amico. Umberto si scontra con Marcello, ancora risentito per non essere stato nominato da Adelaide come gestore del suo patrimonio. Seguici su Instagram.