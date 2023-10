Il paradiso delle signore 8: Flora e Umberto non riescono a scacciare il fantasma di Adelaide | Trama 17 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 27 Il paradiso delle signore 8 di martedì 17 ottobre 2023

Irene (Francesca Del Fa) capisce che Matteo (Danilo D’Agostino) ha un certo interesse per Maria (Chiara Russo). Alfredo (Gabriele Anagni) si confida con Armando (Pietro Genuardi) sui suoi problemi d’amore con Irene: la sua fidanzata infatti pretende sempre di più e il buon vecchio magazziniere lo consiglia dall’alto della sua esperienza. Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) vivono un periodo molto positivo grazie anche alla proposta del Console giapponese per la loro Galleria Milano Moda.

Tensioni invece per l'altra coppia: Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi) non riescono a scacciare il fantasma di Adelaide (Vanessa Gravina) dopo il loro ritorno a Villa Guarnieri. Vittorio (Alessandro Tersigni) è leggermente infastidito dall'intromissione di Marcello (Pietro Masotti) negli affari del Paradiso. Matteo infine scopre che Marcello gestisce metà delle quote del Paradiso delle Signore e non la prende bene, motivo in più per sfogarsi con Maria.