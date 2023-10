Il paradiso delle signore 8: Matteo di nuovo aggredito | Trama 31 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 37 Il paradiso delle signore 8 di martedì 31 ottobre 2023

Matilde (Chiara Baschetti) e Tancredi (Flavio Parenti) sembrano aver fatto pace dopo la cena di riconciliazione al Circolo. Lo stilista Botteri (Luca Ferrante) non approva la presenza di Concetta in Atelier e non lo nasconde nemmeno davanti a Maria (Chiara Russo), che purtroppo si ritrova impotente. Tullio arriva a Milano per fare una sorpresa ad Elvira (Clara Danese), ma trova la sua fidanzata insieme a Salvatore (Emanuel Caserio).

I Colombo sono pronti per firmare l'accordo dei terreni con Matilde. Lo strozzino Renato minaccia nuovamente il fratello di Marcello (Pietro Masotti), che subisce una nuova aggressione con pesanti ripercussioni. Maria assiste alla scena e corre in aiuto di Matteo (Danilo D'agostino).