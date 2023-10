Il paradiso delle signore 8: Adelaide annuncia la sua partenza | Trama 9 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 21 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 9 ottobre 2023

Salvatore (Emanuel Caserio) ha finalmente visto Tullio e comprende che non può competere con il giovane. Al Paradiso intanto arriva un cliente a cui Delia si rifiuta di servire… La mancanza di un contabile al Paradiso provoca alcune irregolarità e Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) hanno bisogno di risolvere la situazione. Seppur leggermente geloso, Marcello (Pietro Masotti) riconosce il buon gesto di Umberto (Roberto Farnesi) verso Adelaide (Vanessa Gravina). Guarnieri invece apprezza l’aiuto di Flora (Lucrezia Massari), determinante a convincere Odile ad accettare una visita da parte di Adelaide. A questo punto la Contessa annuncia la sua imminente partenza per Ginevra, che potrebbe non avere una data di ritorno. Seguici su Instagram.