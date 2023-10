Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Matteo, guai in vista?

Da quando Adelaide (Vanessa Gravina) ha lasciato la gestione del suo patrimonio a Marcello (Pietro Masotti), Vittorio (Alessandro Tersigni) è sempre più insofferente nel vedere il giovane businessman che infierisce sul suo lavoro; nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore però sarà proprio Conti a firmare l’assunzione di Matteo (Danilo D’Agostino) e scoprirà che è il fratellastro di Barbieri: il buon direttore si è dato la zappa sui piedi da solo?

Non tutti i mali potrebbero venire per nuocere. Portelli è un contabile molto preparato e si spera che sarà in grado di far fronte alle esigenze del Paradiso, e se ha un gran bisogno di lavorare è perché sempre la stessa minaccia incombe su di lui e sulla madre malata: lo strozzino Renato Mancino si presenterà di nuovo a Matteo e rinnoverà le sue minacce.

Sarà allora che a Portelli verrà un’idea per restituire i soldi allo strozzino, che però danneggerebbe il Paradiso: seguire dunque la via dell’onestà rischiando in prima persona o servirsi del suo nuovo lavoro per risolvere definitivamente il suo problema?

Non ci è dato saperlo, sappiamo però che mentre Matteo porterà in banca una valigetta con del denaro da versare sul conto del Paradiso; subirà una rapina, ma qualcuno potrebbe sopraggiungere in suo soccorso. Chi sarà il misterioso aiutante? Riuscirà il nuovo contabile del Paradiso a salvare i soldi e la pelle? Seguiteci, ne riparleremo. Seguici su Instagram.