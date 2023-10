Il paradiso delle signore 8: Umberto vuole vendicarsi di Ezio! | Anticipazioni

Il ritorno di Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio), unito allo spirito d’iniziativa di Marcello (Pietro Masotti) di proporre il fratello Matteo (D’animo D’Agostino) come nuovo contabile del Paradiso delle Signore, hanno portato Conti ad avere più persone intorno nel suo entourage, ma siamo sicuri che tutte queste presenze siano gradite allo stesso modo?

La risposta è no: il ruolo di direttore che da sempre ricopre porterà Vittorio a non accettare del tutto l’ingerenza di Marcello nel suo lavoro e invece il giovane businessman avrà una possibile soluzione per risolvere il problema della Tessuti Colombo; Gloria ed Ezio infatti sono stati costretti a tornare in fretta e furia dall’America vedendo la loro attività messa in ginocchio da qualcuno, ma da chi?

Dopo l’entusiasmo iniziale di Matilde (Chiara Baschetti) nel ritrovare la sua amica venuta dal nuovo continente, la Frigerio verrà a sapere delle difficoltà dei Colombo mentre Umberto (Roberto Farnesi) avrà un piano per mettere loro i bastoni tra le ruote: sarà lui che trama nell’ombra e che pensa di vendicarsi di Ezio dopo la fine del loro rapporto di lavoro?

Mentre Matilde e Vittorio si troveranno ad avvicinarsi in cerca di risposte per aiutare i loro amici, salterà l’accordo per salvare la Tessuti Colombo con l’imprenditore che, dopo aver garantito a Marcello la disponibilità a vendere ai Colombo i suoi terreni per una certa cifra, ne chiederà una di gran lunga superiore a quella pattuita: qualcuno ha voluto far fallire i piani di Ezio e Gloria?

E se ci fosse Guarnieri a festeggiare per questo apparente fallimento? Se Umberto non è esattamente colui che definiremmo un uomo onesto e leale, nemmeno Vittorio, Matilde e i Colombo sono persone arrendevoli: chi la spunterà? Seguici su Instagram.