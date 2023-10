Il paradiso delle signore 8: Vittorio e Matilde, irresistibile attrazione! | Anticipazioni

Da quando Tancredi (Flavio Parenti) ha deciso che la moglie Matilde (Chiara Baschetti) non deve andare in Giappone per mandare avanti la collezione di Flora (Lucrezia Massari) disegnata per la Galleria Milano Moda, tra i due coniugi c’è forte tensione: la Frigerio si è sentita scavalcata dal marito quando da donna d’affari si è sempre contraddistinta per indipendenza e autonomia. Ma non è solo questa l’ultima mossa del Conte di Sant’Erasmo: spinto da Umberto, nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore agirà alle spalle della moglie per tutelare gli interessi della Galleria Milano Moda!

Nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni), Matilde e i Colombo pianificheranno i prossimi passi per la cessione dei terreni e intanto la Frigerio, totalmente ignara della mossa scorretta del marito, farà un gesto inaspettato nei confronti di Tancredi: una romantica cena al circolo grazie alla quale i due sembreranno aver ritrovato la giusta intesa.

Ma sarà davvero così semplice per il conte di Sant’Erasmo passarla liscia ancora una volta e far sì che la moglie non sospetti nulla? La risposta è no: nonostante gli sforzi di Matilde, non è detto che la donna riuscirà a resistere a Vittorio e infatti Tancredi assisterà a una scena tra i due… che non avrebbe mai voluto vedere!

Conti in seguito ripenserà al momento magico vissuto la sera prima con Matilde, che nel frattempo deciderà di mettere le cose in chiaro con lui: il loro dovrà essere un rapporto solo professionale. Sarà davvero così facile per questi due personaggi riuscire a stare lontani ancora per molto?

Non sappiamo come andrà a finire, certo è che Vittorio – da uomo corretto quale è – noterà l’affiatamento tra Matilde e Tancredi e capirà ancora una volta che deve farsi da parte. Ma siamo sicuri che sia una scelta definitiva? Ne riparleremo, stay tuned! Seguici su Instagram.