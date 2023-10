Il paradiso delle signore: Concetta supera la “prova Botteri”? Anticipazioni

Maria (Chiara Russo) è la stilista più impegnata e meno contornata di aiuti nella storia del Paradiso delle Signore! Se fino ad ora sia lei che Gabriella (Ilaria Rossi) avevano avuto l’ausilil di Agnese (Antonella Attili) e addirittura di Paola (Elisa Cheli), la giovane talentuosa siciliana si è ritrovata a dover fare tutto da sola, tanto da chiedere a Conti (Alessandro Tersigni) di affiancarle qualcuno. E la soluzione si è materializzata presto davanti ai loro occhi: Concetta Puglisi (Gioia Spaziani), e chi sennò?

Ma siamo sicuri che siano tutti felici di questa new entry? Vista la difficoltà d’integrazione iniziale del nostro stilista per la linea uomo, Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) non approverà la presenza di Concetta in Atelier e non farà nulla per nasconderlo anche davanti a Maria, che rimarrà impotente ad osservare.

Botteri scoprirà che Concetta è stata assunta come sarta del Paradiso e, risentitosi per non essere stato interpellato, le tenderà un tranello per dimostrarle che non è all’altezza del ruolo che è stata chiamata a ricoprire. Ma se la mela non cade mai troppo lontana dall’albero, Maria da qualcuno avrà pure imparato l’arte del ricamo: dunque riuscirà davvero il preparatissimo stilista a mettere in difficoltà mamma Puglisi?

La risposta è no! Concetta troverà il modo di tenere testa a Botteri e avrà un’ultima prova da superare, ma vorrebbe evitare di coinvolgere anche la figlia per non farla preoccupare: testardaggine o prudenza? Questo è il problema! Continuate a seguirci, ne riparleremo. Seguici su Instagram.