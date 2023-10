Il Paradiso delle signore: il matrimonio di Gloria ed Ezio, ecco quando. Stefania ci sarà? | Anticipazioni

Uno dei momenti più attesi di questa stagione del Paradiso delle Signore è senza dubbio il matrimonio di Gloria (Lara Komar) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio): un video del backstage lo aveva “spoilerato” già a luglio e da allora i fan si chiedono quando scatterà la fatidica data. Ebbene, ora c’è una risposta: venerdì 10 novembre 2023! (O 1964, se preferite…)

Le anticipazioni ci dicono che in realtà tutta la settimana dal 6 al 10 novembre sarà dedicata al tema nuziale: già nei primi giorni Ezio vorrà dimostrare a Gloria quanto conti per lui con un gesto eclatante, e così nascerà la proposta. Nei giorni successivi si seguirà la “tradizione”, nonostante questo sia un (ri?)matrimonio un po’ anomalo tra due che sono già marito e moglie: si procederà alla scelta dei testimoni e i prescelti saranno da una parte Vittorio (Alessandro Tersigni) e dall’altra Matilde (Chiara Baschetti), che dunque si troveranno coinvolti nella celebrazione di un amore proprio quando… stanno rinunciando al loro!

Il quartetto si troverà coinvolto anche nella trama che riguarda la Tessuti Colombo, l’azienda fondata da Gloria e Ezio che al momento è fornitrice del Paradiso ma che deve trovare al più presto una nuova sede: Matilde è infatti intenzionata a offrire i propri terreni, ma negli stessi giorni i coniugi Colombo riceveranno anche un’imprevista proposta di acquisto dal marito di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni). Chi c’è dietro l’uomo? Con ogni probabilità i soliti noti: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), che da settimane vogliono mettere i bastoni tra le ruote ai Colombo e a Vittorio.

Sta di fatto che Matilde non prenderà benissimo la decisione di Gloria ed Ezio di valutare anche l’altra proposta, e ciò potrebbe avere ripercussioni sui loro rapporti. Sarà per questo che poco prima della cerimonia i Colombo comunicheranno proprio a Vittorio un’importante decisione sul futuro della fabbrica?

Ma torniamo al matrimonio: manca un ultimo nome alla lista degli eventi “spoilerati” a luglio ed è quello di… Stefania (Grace Ambrose)! Dai dialoghi sappiamo che l’amatissima figlia di Gloria ed Ezio vive ormai stabilmente a San Francisco con Federico (Alessandro Fella), e l’attrice che la interpreta ha avuto in quest’ultimo anno diversi impegni (tra cui la serie Sky in prossima uscita “Non ci resta che il crimine”), dunque il suo avvistamento sul set in occasione delle nozze aveva sorpreso molti: che fosse un abbaglio estivo?

Ebbene no: ora c’è la certezza, Stefania ci sarà! Vedremo i membri della famiglia Colombo tutti insieme, e come non li abbiamo mai visti: Gloria ed Ezio ancora innamorati, davanti a Stefania che finalmente sarà testimone del loro amarsi e rinnovarsi una promessa che sia “per sempre”.

Dunque, dopo quindici anni di lontananza e due di vicinanza struggente tra vecchi rancori e nuove scelte sbagliate, è tempo di un nuovo inizio: chicchi di riso pronti e nodo al fazzoletto per il 10 novembre!