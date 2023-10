La Promessa anticipazioni: Jana torna distrutta da casa dei genitori di Jimena!

Povera Jana Exposito (Ana Garces)! Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana, la nostra giovane protagonista se la vedrà infatti abbastanza brutta, a causa di un’iniziativa della rivale Jimena de los Infantes (Paula Losada) che la farà stare malissimo. Cerchiamo dunque di capire che cosa le accadrà…

La Promessa, news: Jimena allontana Jana dalla tenuta

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, tutto partirà nel momento in cui Jimena ce l’avrà a morte sia con la cognata Catalina (Carmen Asecas) e sia con Jana, colpevoli di essersi prodigate per avere costruito un nuovo aereo per il marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho).

A quel punto, visto che non potrà sbarazzarsi di Catalina per ovvie ragioni, Jimena penserà di allontanare Jana dalla tenuta e le chiederà di raggiungere la tenuta dei genitori Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba), asserendo che hanno bisogno di una domestica in più per accogliere un importante ospite. Una richiesta improvvisa a cui la Exposito non si opporrà, nemmeno quando Jimena le dirà che deve partire quella sera stessa. Per questo Jana farà immediatamente le valigie e lascerà La Promessa (non senza prima ricevere un bacio sulle labbra da Manuel, che nonostante l’amnesia si sentirà sempre più legato a lei).

La Promessa, spoiler: Jana ritorna nella tenuta in condizioni disperate!

Da quel momento, i telespettatori dovranno fare a meno di Jana per sette episodi, nei quali non apparirà in scena. Al suo ritorno, la ragazza apparirà però piuttosto malconcia, tant’è che Maria Fernandez (Sara Molina) dovrà sorreggerla perché si manterrà in piedi a stento. Un malessere, quello di Jana, dovuto ad un motivo ben preciso: i duchi de Los Infantes l’avranno costretta a lavorare per ore e ore nei campi, dandole pochissimo cibo e acqua con cui sostentarsi.

Un comportamento, quello di Josè Luis e Mercedes, che indispettirà Manuel; quest’ultimo si preoccuperà delle condizioni di salute di Jana, che perderà i sensi tra le sue braccia. Tuttavia, per non dare troppo nell’occhio, Manuel incaricherà Mauro Moreno (Antonio Velazquez) di prestare attenzioni alle cagionevoli condizioni di salute della ragazza. In ogni caso, anche qualcun altro si preoccuperà per l’inserviente…

La Promessa, trame: Catalina se la prende con Jimena

Possiamo anticiparvi che nemmeno Catalina se ne starà con le mani in mano. Dati i rapporti già burrascosi con Jimena, che arriverà ad intimarle di non intromettersi nella sua vita coniugale con Manuel se non vuole andare incontro a spiacevoli eventi, Catalina avrà il sentore che sia stata proprio la cognata a chiedere ai genitori di vessare la povera Jana e non mancherà di palesare i suoi sospetti alla “parente acquisita”.

Ciò farà ovviamente da preludio ad un nuovo scontro tra le due cognate, con una Catalina sempre più certa del fatto che Jimena sia una donna perfida e senza scrupoli…