Tempesta d’amore, anticipazioni dal 22 al 28 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 22 a sabato 28 ottobre 2023

Michael non riesce a credere di aver baciato Carolin e implora quest’ultima di perdonarlo. La donna lo rassicura, garantendogli che quanto accaduto non ha nessun significato per lei.

Werner è convinto che Ariane non rappresenti più un pericolo e che Robert possa dunque presto tornare al Fürstenhof. Christoph, invece, è di tutt’altro avviso…

Josie vuole dimenticare Paul, concentrandosi su se stessa ed il proprio lavoro. Un incontro casuale col suo amato, però, fa crollare i suoi buoni propositi…

Michael decide di tenere le distanze da Carolin per evitare ulteriori tentazioni. E così, quando Rosalie gli propone di passare una serata tutti e tre insieme, il medico va in crisi…

Christoph fa visita in carcere ad Ariane, che lo minaccia, sostenendo di essere sempre un passo avanti a lui.

Dopo aver assistito ad una proposta di matrimonio da parte di un cliente del Cafè Liebling, Henning chiede a Shirin se le piacerebbe sposarsi. A sorpresa, la ragazza si trova in difficoltà…

Paul cerca di essere di sostegno a Constanze e chiede ad André di prepararle un piatto speciale. Lo chef, però, incarica Josie, che reagisce in modo tutt’altro che entusiasta…

Gerry scompare dopo un duro scontro con Max, facendo preoccupare quest’ultimo. Fortunatamente si tratta di un falso allarme: Gerry è sano e salvo al Fürstenhof! Altrettanto non si può invece dire di Vanessa…

Werner è a pezzi: non solo Robert non intende tornare al Fürstenhof, ma Ariane ha venduto le sue azioni dell’hotel ad una misteriosa società per azioni. Christoph promette al vecchio Saalfeld tutto il suo appoggio, ma in realtà intende tutelare i propri interessi…

Michael è tormentato dai sensi di colpa nei confronti di Rosalie. Quando poi la Engel esce insieme a Carolin, il medico teme che quest'ultima finisca per parlarle del loro bacio…