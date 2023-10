Tempesta d’amore, anticipazioni dal 5 all’11 novembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 5 a sabato 11 novembre 2023

Raphael si congeda da Josie con un bacio sulla guancia e Paul assiste casualmente alla scena, nascondendo a fatica la gelosia. Quando la Klee prova a giustificarsi, Lindbergh le assicura di voler solo vederla felice. Poco dopo, però, viene assalito dalla nostalgia della sua amata…

Gerry riesce a salvare Max e Vanessa appena in tempo e viene celebrato come un eroe!

Nonostante i tentativi di André di rassicurarla, Rosalie affronta Michael e gli chiede il motivo del suo strano comportamento. Il medico riesce a tranquillizzare la compagna con una scusa. Poco dopo, però, la donna lo vede mentre prova a baciare Carolin…

Werner fa un’offerta agli Schwarzbach per riacquistare le azioni del Fürstenhof che questi ultimi hanno comprato da Ariane. Il vecchio Saalfeld, però, riceve un netto rifiuto…

Dopo la drammatica esperienza nel bosco, Vanessa e Max capiscono di aver preso una decisione affrettata con la ristrutturazione della mansarda di Michael. I due fidanzati cambiano dunque i loro piani di vita…

Gli Schwarzbach pretendono che il sito internet del Fürstenhof venga rinnovato. Werner è chiaramente infastidito, ma Christoph cerca di tranquillizzarlo…

Rosalie non riesce a credere che Michael abbiamo provato a baciare Carolin! Furiosa, la Engel decide di mostrare al fidanzato cosa rischia di perdere. E così, ispirata dall’idea di Yvonne, assume Raphael per far ingelosire il medico…

Al Fürstenhof viene organizzato un servizio fotografico per ottenere del materiale per il nuovo sito. Josie è tutt’altro che entusiasta all’idea di dover posare davanti alla macchina fotografica, ma Shirin la convince a buttarsi e la aiutando ad ottenere un nuovo look…

Paul vuole tenere fede alla sua decisione di restare al fianco di Constanze. Quando però vede Josie vestita e truccata per il servizio fotografico, Lindbergh perde il controllo…

Gerry teme di fallire nel servizio fotografico, ma ritrova fiducia grazie all'aiuto dei Sonnbichler. Quando però si trova davanti alla macchina fotografica, il giovane Richter viene nuovamente sopraffatto dal panico…