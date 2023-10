Tempesta d’amore: Carolin ottiene il lavoro dei suoi sogni! | Anticipazioni italiane

La vita di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) sta per cambiare ancora una volta! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna vedrà infatti un sogno realizzarsi. E le conseguenze riguarderanno sia la vita privata che quella professionale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner respinge Carolin

Da qualche settimana a Bichlheim è arrivato un nuovo personaggio: Carolin Lamprecht. Ex compagna di studi di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) – di cui era segretamente innamorata senza sapere di essere ricambiata – la donna è infatti giunta nel piccolo paese bavarese nella speranza di venire assunta come insegnante di equitazione al Fürstenhof. Come sappiamo, però, le cose non sono andate come sperato…

Benché colpito dalla competenza della nuova arrivata, Werner (Dirk Galuba) ha infatti deciso di non offrirle un lavoro dopo aver scoperto che la donna è stata in carcere. E poco è importato che lei dichiarasse di essere stata incastrata da suo ex marito.

A pezzi, Carolin stava dunque per lasciare Bichlheim, ma Rosalie (Natalie Alison) l’ha convinta a restare offrendole un lavoro al Café Liebling e un alloggio. Peccato solo che – negli stessi istanti – Michael si sia reso conto di essersi innamorato della sua vecchia amica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin ottiene un nuovo lavoro

Per il medico inizierà così un periodo davvero complicato in cui dovrà provare a tenere sotto controllo i propri sentimenti ritrovandosi il suo “oggetto del desiderio” in casa. E così, ormai logorato dalla situazione, Michael non vedrà altra soluzione se non confessare a Carolin la verità: si è innamorato di lei!

Inutile dire che la donna sarà profondamente dispiaciuta per aver involontariamente causato problemi al medico e si dirà pronta a lasciare immediatamente l’appartamento. Ebbene, proprio allora la Lamprecht riceverà una telefonata inaspettata: Werner ha deciso non solo di assumerla come insegnante di equitazione del Fürstenhof, ma anche di offrirle un alloggio destinato ai dipendenti dell’hotel!

Nonostante le sue riserve, l’anziano albergatore resterà infatti molto colpito dalla sensibilità di Carolin con i cavalli e – complice l’intervento di Gerry (Johannes Huth) deciderà di concedere fiducia alla donna.

Al settimo cielo, la Lamprecht si preparerà così ad affrontare questo nuovo appassionante capitolo della sua vita. Capitolo che non la porterà però affatto lontana da Michael… anzi! I sentimenti che legano il medico a Carolin, infatti, non sono affatto destinati a sparire… Seguici su Instagram.