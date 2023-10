Tempesta d’amore: Constanze cade e rischia la paralisi! | Anticipazioni italiane

Un nuovo, drammatico incidente sta per cambiare per sempre la vita di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa avrà infatti un nuovo incidente con conseguenze terribili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze migliora

Dopo la lunga crisi dovuta alla scoperta del coinvolgimento di Paul (Sandro Kirtzel) nella morte di Manuela von Thalheim, tra Constanze e Lindbergh sembra essere tornato il sereno tanto che la ragazza sogna di poter presto sposare il suo amato. Peccato solo che – a sua insaputa – lui si sia innamorato di Josie (Lena Conzendorf)!

Ignara del fatto che il fidanzato stia solo aspettando il momento giusto per lasciarla, Constanze si sta sempre più illudendo di poter passare la vita con lui, tanto che le premure del giovanotto dopo il suo incidente verranno da lei viste come prova ulteriore del suo amore.

E così, quando i medici le comunicheranno che le sue condizioni sono migliorate e potrà presto alzarsi dal letto, la von Thalheim sarà al settimo cielo per la gioia! Una notizia che renderà felice anche Paul, ma per ragioni molto diverse…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ha un nuovo incidente

Il miglioramento delle condizioni della compagna fornirà infatti a Lindbergh la scusa per mettere fine alla commedia e ufficializzare finalmente la sua intenzione di interrompere la loro relazione per potersi mettere insieme a Josie.

E così, mentre Paul si preparerà a comunicare la sua decisione a Constanze, quest’ultima si farà bella per poter passare dei momenti romantici con lui. Spinta dall’entusiasmo, la von Thalheim finirà però per compiere un gesto avventato, cadendo rovinosamente dal letto proprio sotto gli occhi di Paul!

Trasportata d'urgenza in ospedale, la ragazza verrà immediatamente sottoposta alle cure dei medici, ma il verdetto resterà impietoso: Constanze rischia di rimanere paralizzata! Come reagirà la von Thalheim alla notizia? E cosa ne sarà del futuro di Paul e Josie?