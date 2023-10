Tempesta d’amore: Eleni e Leander, doppia proposta di matrimonio! | Anticipazioni tedesche

Il tanto atteso happy end della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore è finalmente in arrivo in Germania! Nelle prossime puntate tedesche della soap i protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) decideranno infatti finalmente di compiere il grande passo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni torna da Leander

La tradizione vuole che le storie d’amore dei protagonisti di Tempesta d’amore siano sempre tormentate. Non fa eccezione quella di Eleni Schwarzbach – primogenita di Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) – e Leander Saalfeld, figlio dei primissimi protagonisti della soap, Laura (Henriette Richter-Röhl) e Alexander (Gregory B. Waldis).

Diventati una coppia poco dopo il proprio primo incontro, i due saranno prima separati dalle bugie di Alexandra – che accuserà ingiustamente Leander della morte della sua ultimogenita, Vroni (Selina Weseloh) – e poi dalla relazione tra Eleni e Julian Specht (Tim Borys), a cui è seguita anche una gravidanza.

A quel punto non sembreranno più esserci speranze di un lieto fine per i due protagonisti. Proprio quando tutto sembrava ormai perduto, però, Eleni ha finalmente capito di non poter ignorare i propri sentimenti ed è tornata insieme a Leander!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni e Leander decidono di sposarsi

Dopo mesi di sofferenze, i due innamorati potranno così tornare a sorridere e si godranno ogni istante insieme. Deciso a guardare avanti, Leander deciderà persino di perdonare Alexandra per i suoi intrighi, promettendole di non rivelare nulla a Eleni.

E non è finita qui! Determinato a non perdere altro tempo, il giovane Saalfeld deciderà di chiedere alla sua amata di diventare sua moglie. Peccato solo che anche lei abbia avuto la stessa idea! Come se non bastasse, quando si renderanno conto delle reciproche intenzioni, ciascuno dei due protagonisti penserà bene di lasciare che sia l’altro a fare il grande passo. E così, invece che una doppia proposta di matrimonio, rischierà di non essercene nessuna!

Alla fine la situazione fortunatamente si risolverà e Leander si inginocchierà davanti alla sua amata per farle la fatidica domanda, ricevendo ovviamente un felicissimo "sì" come risposta. Al settimo cielo, Eleni e Leander si lanceranno dunque nei preparativi delle nozze e della loro nuova vita insieme. Gli imprevisti, però, non sono finiti…

(Puntate 4132-5, in onda in Germania dal 26 al 31 ottobre 2023)