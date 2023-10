Tempesta d’amore: Henning chiede a Shirin di sposarlo, ma… | Anticipazioni italiane

Un inaspettato colpo di scena sta per movimentare la relazione di Henning von Thalheim (Matthias Zera) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: problemi per Henning e Shirin

Dopo un inizio decisamente in salita, la relazione di Henning e Shirin sembrava essere diventata estremamente solida, tanto da rafforzarsi dopo la decisione da parte del sommelier di perdonare Paul (Sandro Kirtzel) per la morte della sorellina Manuela. Proprio il giovane Lindbergh, però, ha portato involontariamente nuovi problemi ai due innamorati…

Quando Henning ha iniziato a sospettare che Paul stesse tradendo Constanze (Sophia Schiller) con Josie (Lena Conzendorf), ha subito intuito che Shirin sapesse più di quanto sostenesse e ha finito per mettere sotto torchio la fidanzata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning e Shirin parlano di matrimonio

Ebbene, fortunatamente fino ad ora Shirin è riuscita a tranquillizzare il compagno e la decisione da parte di Paul di rimanere insieme a Constanze l’ha di fatto sollevata dal peso morale di dover continuamente mentire al proprio fidanzato.

Sarà in queste circostanze che Henning assisterà ad una proposta di matrimonio che un cliente del Cafè Liebling farà alla propria fidanzata. Una scena che lo ispirerà a tal punto da portarlo a chiedere a Shirin se volesse sposarlo!

Ebbene, a sorpresa la reazione della ragazza sarà tutt'altro che entusiasta, tanto che Henning si affretterà a chiarire che la sua non era una vera proposta di matrimonio. Ciononostante, quanto accaduto sarà il primo di una lunga serie di segnali d'allarme per questa coppia…