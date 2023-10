Tempesta d’amore: Josie costretta a scegliere tra Paul e Shirin! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Una scelta davvero difficile è in arrivo per la protagonista di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Josie Klee (Lena Conzendorf) si troverà infatti tra due fuochi: l’uomo che ama e la sua migliore amica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning sospetta di Paul e Josie

Tenere nascosto un grande amore non è semplice. Lo sanno molto bene Josie e Paul (Sandro Kirtzel), che ormai da settimane stanno tentando in tutti i modi di tenere il loro legame lontano dai riflettori. Nonostante i loro sforzi, però, Henning (Matthias Zera) ha intuito la verità.

Già insospettito dai frequenti incontri tra i due innamorati nonché dagli sguardi languidi che questi ultimi si rivolgono, il sommelier ha visto i tuoi timori ulteriormente rafforzati quando Paul si è presentato in una baita romantica alla ricerca proprio di Josie.

Come sappiamo, Lindbergh se l’è cavata con l’ennesima bugia, ma questa volta non riuscirà a ingannare Henning…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin in difficoltà

Sempre più convinto che Paul stia tradendo Constanze con Josie, il sommelier confiderà le proprie paure sa Shirin (Merve Çakır), pregandola di essere sincero con lui: la sua amica ha una relazione segreta con Lindbergh?

Inutile dire che la povera Ceylan sarà profondamente a disagio di fronte alla domanda direttale dal fidanzato, ma deciderà di coprire ancora una volta l’amica. Ciononostante, le sarà chiaro di non potere né volere continuare a mentire a Henning.

Sarà così che Shirin affronterà Josie, chiedendole di mettere fine a questa situazione impossibile. Come? Rivelando tutta la verità a Constanze, anche se Paul l’ha pregata di non farlo! La Klee acconsentirà alle richieste della sua migliore amica, oppure continuerà ad assecondare il suo amato? Seguici su Instagram.