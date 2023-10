Tempesta d’amore: Raphael corteggia Josie… e Paul impazzisce di gelosia! | Anticipazioni italiane

Amore e gelosia sono due sentimenti difficili da controllare. Lo sa bene Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con un rivale inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne ingaggia un escort

Sono ormai passati alcuni giorni dalla drammatica svolta che ha colpito la storia d’amore tra i protagonisti dell’attuale stagione di Tempesta d’amore: Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Linbdergh. Benché follemente innamorato della giovane cuoca, l’uomo ha infatti deciso di rinunciare ad un futuro con lei per poter essere di sostegno a Constanze (Sophia Schiller).

Come prevedibile, si è trattato di un durissimo colpo per Josie, che sta provando in ogni modo di dimenticare il suo amato. Fino ad ora, però, nulla ha funzionato. Sarà così che – preoccupata per la figlia – Yvonne (Tanja Lanäus) avrà un’idea quantomeno singolare: pagare un escort per corteggiare Josie e farle così ritrovare po’ di autostima!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul geloso di Raphael

Sarà così che al Fürstenhof comparirà un uomo affascinante di nome Raphael Kofler (Jakob Graf), che mostrerà fin da subito un forte interesse dei confronti di Josie. Inizialmente quest’ultima sarà stupita dal comportamento dello sconosciuto, ma poi – colpita dal loro apparente feeling – deciderà di concedergli un appuntamento…

E Paul? Benché la decisione di chiudere la storia con la Klee sia stata sua, Lindbergh non resterà certo impassibile nel vedere un altro uomo flirtare con la "sua" Josie. Roso dalla gelosia, il giovane direttore del Fürstenhof inizierà così a ripensare ossessivamente alla sua amata e al rivale: basterà per convincerlo a tornare sui suoi passi e lottare per il vero amore?