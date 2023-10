Tempesta d’amore: Robert rifiuta di tornare al Fürstenhof! E Werner… | Anticipazioni italiane

Brutte notizie sono in arrivo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per la famiglia Saalfeld. I noti albergatori scopriranno infatti un nuovo pericolo da parte di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e dovranno fare a meno di un aiuto fondamentale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia e Robert lasciano il Fürstenhof

Tra tutti i crimini da lei commessi, ce n’è uno in particolare con il quale Ariane Kalenberg ha davvero passato il segno. Ci stiamo riferendo alla serie di intrighi con cui la dark lady ha di fatto distrutto la vita alla povera Lia Holle (Deborah Müller), prima separandola dal suo grande amore e poi mandandola sull’orlo di un esaurimento.

Non c’è dunque da stupirsi se – dopo aver addirittura pensato di investire Ariane con la sua auto – Lia ha capito di doversi allontanare dal Fürstenhof per ritrovare la serenità, partendo almeno per qualche tempo insieme al suo amato Robert (Lorenzo Patané). Ma si tratterà davvero di un trasferimento temporaneo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert non vuole tornare

Per Werner (Dirk Galuba) la risposta è senz’altro “sì”! da quando il figlio ha lasciato Bichlheim, l’anziano albergatore non sogna infatti altro che il momento in cui potrà riaccoglierlo nell’albergo di famiglia. Purtroppo per lui, però, Robert e Lia sembreranno avere altri piani…

Nonostante la notizia dell’arresto di Ariane, i due comunicheranno infatti all’anziano albergatore di non avere nessuna intenzione di tornare, spezzandogli il cuore. Ma le cattive notizie non sono finite qui!

Werner scoprirà infatti anche che Ariane ha ceduto le sue azioni del Fürstenhof ad una misteriosa società per azioni svizzera, intuendo che la sua acerrima nemica ha in mente qualcosa. E così al vecchio Saalfeld non resterà che chiedere aiuto a Christoph (Dieter Bach). Peccato solo che quest’ultimo abbia un programma tutto suo… Seguici su Instagram.