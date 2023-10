Tempesta d’amore: Rosalie tende una trappola a Carolin! | Anticipazioni italiane

Sembravano destinate a essere grandi amiche, poi sono diventate (a loro insaputa) rivali in amore, e ora i rapporti tra Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) e Rosalie Engel (Natalie Engel) si complicheranno ulteriormente nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin sospettata di furto

È arrivata al Fürstenhof da poche settimane, ma Carolin Lamprecht ha già portato parecchio scompiglio… sia in campo affettivo che lavorativo! Se – come sappiamo – la donna ha stregato Michael (Erich Altenkopf) mettendo in crisi il suo rapporto con Rosalie, il suo passato “criminale” ha invece portato non poco preoccupazione all’hotel a cinque stelle.

Dopo aver scoperto che la Lamprecht è stata in carcere, Werner (Dirk Galuba) aveva infatti inizialmente rifiutato di assumerla al Fürstenhof. Alla fine l’anziano albergatore ha deciso di concedere una chance a Carolin, ma non per questo i sospetti su quest’ultima svaniranno…

Sarà così che – quando all’hotel a cinque stelle inizieranno a verificarsi dei misteriosi furti – sarà la Lamprecht a finire subito in cima alla lista dei sospettati! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie mette alla prova Carolin

Temendo di aver assunto una criminale, Werner confiderà a Rosalie i propri timori riguardo a Carolin, finendo per condizionarla. Benché sinceramente affezionata all’amica, infatti, la Engel inizierà a temere che Saalfeld abbia ragione…

Non sapendo come comportarsi, Rosalie penserà di chiedere un consiglio a Michael: dopotutto nessuno conosce Carolin meglio di lui! Peccato solo che il medico – benché convinto dell’innocenza della Lamprecht – preferirà non immischiarsi a causa dei suoi sentimenti. Non per questo, però, la Engel si fermerà!

Determinata a scoprire la verità, Rosalie deciderà dunque di allearsi con André (Joachim Lätsch) e tendere una trappola a Carolin per smascherarla! Il suo piano avrà successo? E come reagirà Michael? Seguici su Instagram.