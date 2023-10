Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 1° novembre 2023

Fekeli e Cetin fanno il possibile per evitare un drammatico regolamento di conti. Zuleyha vede Fikret vicino alla loro azienda e decide di seguirlo in macchina. Lo affronta ma intanto un ladro le ruba l'automobile e lei resta isolata. Sermin, Sevda e Saniye sono in ansia per il ritardo di Zuleyha e, cercando di trovare Demir, capiscono che lui non si trova ad Ankara come aveva detto…