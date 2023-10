Terra amara: Mujgan chiude i rapporti con la zia Behice | Trama 14 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 14 ottobre 2023

Fekeli fa vedere a Mujgan un conto aperto da Yilmaz a beneficio di Kerem Alì, il quale scioglie il rancore della donna verso il defunto marito. Demir parla a Zuleyha dei tanti rapporti extra coniugali del padre dopo il ritrovamento della missiva in cui proprio il genitore smentiva una relazione. Umit e Demir proseguono la loro storia e Sevda spinge Zuleyha a recuperare il rapporto con lo stesso Demir.

Mujgan chiarisce che non vuole una relazione con Fikret, salvo che lui non ne sia assolutamente certo. In seguito, Fikret si reca da Umit, dove lei lo aggiorna sui progressi fatti con Demir. Felice per come va avanti il piano per minare la reputazione degli Yaman, Fikret intima a Umit di non innamorarsi di Demir. Fekeli incita Zuleyha ad aprire il suo cuore a Demir cercando di superare il dolore per la morte di Yilmaz. Mujgan scopre com’è fatta davvero sua zia: quando le parla del fondo che Yilmaz ha lasciato a Kerem Ali, Behice perde il controllo al solo pensiero di non poter disporre di quel denaro (bloccato fino al raggiungimento dei 21 anni da parte di Kerem Ali). La dottoressa a quel punto decide di chiudere i rapporti con la parente.

Rasit rientra a villa Yaman. Saniye esige spiegazioni e lui le dice che i suoi zii hanno avuto un incidente e che si è dovuto prendere cura di loro. Saniye e Fadik lo rimproverano per essere scomparso lasciando sola Fadik proprio il giorno delle nozze. Zuleyha incontra Sadi, un detective che ha ingaggiato per indagare sulla morte di Hunkar. Sadi dice a Zuleyha di aver aver delle notizie su Behice: la donna è già stata sposata ma entrambi i mariti sono venuti a mancare in circostanze sospette… Seguici su Instagram.